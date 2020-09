Alerta por enfrentamientos que dejan 5 muertos y 40 secuestrados en Nariño

De acuerdo con las comunicaciones de personas de la comunidad en Tumaco (Nariño) desde la madrugada del 26 de septiembre se vienen presentado enfrentamientos entre el grupo armado Los Contadores y el frente Oliver Sinisterra dentro del resguardo Indígena Awá Inda Sabaleta.

La comunidad manifiesta que en el marco de la confrontación resultaron 5 muertos, cuyos cuerpos aún no han sido levantados y 2 heridos que al momento no han sido atendidos.

Así mismo, manifiestan testigos de la comunidad que en el enfrentamiento el frente Oliver Sinisterra retuvo al menos 40 personas indígenas entre los que se encuentran dos o tres menores de edad, jóvenes, mujeres y adultos.

“Las personas retenidas por el grupo armado se encontraban indefensas, eran civiles del resguardo y hasta el momento no se conoce su paradero”, dice el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en su alerta.

Dado el hostigamiento sobre el Resguardo Inda Sabaleta, desde el mediodía se han desplazado múltiples familias pues según manifiesta la comunidad, los enfrentamientos continuarían.

Hasta el mediodía la zona fue acordonada por el Ejército Nacional y no permitió la toma del resguardo Awá por parte de uno de los grupos armados. No obstante, en este momento ya no hay presencia de la fuerza pública y todavía permanecen familias confinadas por miedo a salir o sin posibilidad de desplazarse temporalmente a un sitio para resguardar su vida.

La comunidad teme un desplazamiento masivo como el que se presentó en el año 2007 en el territorio producto de los enfrentamientos entre los grupos armadas y pide acciones urgentes para resguardar su derecho a la vida y a la permanencia en el territorio.

El Consejero de la Unipa Rider Pai señaló a Caracol Radio que aún no se ha logrado establecer la supuesta retención masiva de personas por lo que esperan que una comisión acompañada por la Defensoria del pueblo se desplace a la zona para constatar lo ocurrido.

El Ejército entre tanto hoy reportó que después de los enfrentamientos armados hizo presencia en el sitio logrando la recuperación de tres cuerpos presuntamente miembros de grupos ilegales, la entrega voluntaria de un menor de edad y la recuperación de otro.