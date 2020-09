Crearon en Colombia una Asociación Nacional de Árbitros

Por: José Borda

No todo fue malo para los árbitros en Colombia por la pandemia del COVID-19, mientras los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y su Comisión de Árbitros no les ayudaron en nada, un grupo de 25 ex-árbitros se reunieron y crearon una asociación de jueces a nivel nacional, agremiación con la que buscan reivindicar, dignificar y profesionalizar el arbitraje en el país.

Históricamente los jueces colombianos han tratado de agremiarse nacionalmente; sin embargo, no han podido lograrlo por múltiples factores, entre ellos, el miedo de los silbatos a que sean retirados del panel, la presión de los directivos para que los jueces no se asocien porque piensan que se crean sindicatos, por la presencia de “esquiroles” en el gremio, pero sobre todo, porque los árbitros son individualistas y solo piensan en su propio bienestar.

La Asociación Colombiana de Árbitros del Fútbol (ACOLARFUT) está dirigida por Jesús Díaz ex árbitro mundialista de gran credibilidad y ascendencia en los jueces nacionales. Nació como necesidad a una problemática que se está presentado en el arbitraje nacional, pues los tienen completamente olvidados y su junta directiva está integrada, además, por Enrique Peña, general del ejército retirado y quien fuera miembro de una Comisión Arbitral, Albert Duarte, Humberto Clavijo y Yesid Melo.

El objetivo de esta agremiación arbitral, según Díaz, su presidente, “es velar por los intereses de los silbatos colombianos para que de una vez por todas se profesionalicen, se dignifique su labor y se le reconozcan los derechos que tienen como actores importantes dentro del fútbol”. Inicialmente la conforman árbitros aficionados y ex árbitros que trabajaron en primera división y la meta a corto plazo es que los árbitros activos de todas las categorías élite se vinculen a ella.

La Asociación cumplirá, además, funciones deportivas, culturales educativas y de capacitación deportiva en legislación de derecho deportivo y realizará toda clase de convenios bajo la figura jurídica comercial anticresis.

El derecho a la libre agremiación está contemplado en la Constitución Colombiana y cada quien es libre de hacerlo o no; no obstante, serán los árbitros internacionales quienes decidan a “motu propio” si quieren formar parte de esta naciente agremiación arbitral, ellos deben dejarle algo al arbitraje y en su decisión estará el ejemplo para que los demás árbitros activos se vinculen, pues el trabajo que se haga redunda en su beneficio directo. En caso de existir algún tipo de renuencia, esta organización pasará sin pena ni gloria como todas las anteriores que no lograron resultados.

La mayoría de jueces colombianos que se dedican al arbitraje de fútbol pedían a gritos una Agremiación Nacional que los reuniera, ya la crearon, en ellos está que cumpla con sus objetivos, y como dijo el tribuno del pueblo don José Acevedo y Gómez, “si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes”. Recordando esto, los árbitros nacionales después no tendrán razón para quejarse.