03:16 Jaime Galvis

Gerente de Microsoft Colombia.

04:19 La experiencia de Jaime Galvis en Dubái

“La oportunidad de Oriente Medio se dio por una decisión de carrera de vida diría yo, con mi esposa de querer ver crecer a nuestros hijos en un ambiente multicultural, donde ellos pudieran aprender de todo el mundo y estuvimos buscando opciones y en algún momento estaba ayudando a varias personas y me pidieron que ayudará a alguien y estuve ayudando a esa persona y esa persona me dijo: oiga por qué no se vienen a ayudarme en un puesto nuevo que tengo para desarrollar toda la parte de Oriente Medio. Entonces yo dije: ¿Oriente Medio? ¿Eso no es donde las señoras tienen que taparse y llevar su vaca y no se puede ni ver ni salir y me dice no no no es en Dubái (…) Ahí aprendí mucho que uno piensa que ellos quieren ser muy ostentosos y no, tienen es una estrategia de poder desarrollar, basado en las estrategias que tienen que es un tema de ubicación y es poder atraer turistas porque ellos son mercaderes”

10:46 ¿Cómo llevar el mensaje tecnológico donde la conectividad es nula?

Una de las conciencias nuestras como compañía es, si nosotros, nosotros lo creemos, que podemos empoderar a todas las personas en el planeta y todas organizaciones, cuando decimos todas, son todas, son los 7 billones de personas, entonces tenemos que buscar, entender cuáles son los retos y usar la tecnología para poder cambiar esos retos y volverlos en oportunidades y te doy un ejemplo: hoy en día la gran variable que nosotros decimos que cambia las vidas es la conectividad, nosotros no vendemos conectividad no es ni siquiera un negocio, pero entonces nos pusimos a investigar qué podemos hacer en temas de conectividad para poder llevar con conectividad a sitios donde nunca antes había llegado, donde no había ni siquiera energía”

14:12 Los retos de la educación en Colombia

“Desafortunadamente como todos sabemos, cuando el agua baja se ven todas las rocas, la gente que más sufre es la que menos oportunidades ha tenido, la que es más vulnerable y eso tienes razón porque piensa en la parte de llevar educación a alguien que no tiene internet, eso es totalmente imposible entonces el primer gran reto es la conectividad, hoy en día sabemos que hay un 38% de la población en Colombia que no tiene acceso a la banda ancha y conectividad y que ese gran porcentaje está donde está el 20% de nuestra población que es la zonas rurales que hablábamos ahorita”

20:26 ¿Qué de lo que está pasando en Dubái se puede replicar en Colombia?

“Mi pasión es ayudar a la gente, siempre lo ha sido, desde chiquito lo descubrí, yo no soy técnico, no estudie ingeniería de sistemas, no estudie electrónica, termine trabajando por marketing en industrias de tecnología pero descubrí que la tecnología era un habilitador para ayudar a la gente y en Colombia tuve la fortuna de a través de capacitación armar unos programas que se volvieron muy grandes después, en Oriente Medio es exactamente lo mismo (…) cuando uno mira Colombia tiene yo creo que una joya y algo que no debe desaprovechar, que yo no vi en casi ningún otro país en el mundo se llama el Sena”

27:14 Articulación del sector privado y el sector publico

“Lo que pienso es que el tema de alianzas es crítico, el gobierno solo no puede, este ejemplo que estábamos hablando ahorita de las zonas remotas, el gobierno hizo parte de su labor de generar toda la legislación que te permite usar los recursos de las regalías para hacer cadenas y proyectos productivos de TIC´s pero nosotros como sector privado tenemos que poder la mano y decir venga yo voy y ayudo a estructurar esos proyectos y los muevo porque o sino la gente que esta en esas zonas remotas no va a tener esa capacidad de hacerlo”

