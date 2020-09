Disco de Shakira entre los 500 grandes de todos los tiempos

La colombiana Shakira es una de las artistas más importante de todos los tiempos en la historia reciente del país. Su último gran presentación fue en el intermedio del Super Bowl junto a Jennifer López, que dejó ver -entre otras cosas-, que se encuentra mejor que nunca.

Así pues, la revista Rolling Stones dio a conocer un listado con los '500 grandes álbumes de todos los tiempos', y por su puesto, el impacto que ha tenido cada uno de estos discos en el momento en el que fue presentado.

Artistas de la talla de Bob Dylan, The Beatles, Michael Jackson y Elvis Presley aparecen en el listado. Como era de esperarse, Colombia está muy bien representada, pues Shakira figura en el listado ocupando la casilla número 496 con su disco 'Dónde están los ladrones', uno de sus mejores trabajos hasta la fecha.

La revista Rolling Stones dijo lo siguiente sobre la colombiana:

"Mucho antes que se volviera rubia, Shakira era una guitarrista rockera, de pelo negro, que alcanzó el estrellato en el mundo de habla hispana con su Lp de 1995, Pies descalzos. Para mantener el impulso, Shakira pidió ayuda a Emilio Estefan para producir su próximo LP, este conjunt de dance-rock estelar trotamundos, que combina sonidos de Colombia, México y el Líbano natal de su padre".

Estos son los cinco primeros lugares del listado, el top 10 los cierran con artistas como Nirvana, Prince y Bob Dylan.

1. What's Going On, Marvin Gaye (1976)

2. Pet Sounds, The Beach Boys

3. Blue, Joni Mitchel

4. Songs in The Key Of Life, Stevie Wonder

5. Abbey Road, The Beatles