"No son buenos actores": Dave Bautista critica a Dwayne Johnson y John Cena

Dwayne 'La Roca' Johnson se ha convertido en el actor mejor pagado de Hollywood por segundo año consecutivo, pero eso no significa que no tenga detractores. Uno de ellos es Dave Bautista, quien ha concedido una entrevista en la que ha confesado que no considera que su compañero sea "buen actor".

"Hay algo en él que es realmente especial. Nunca negaré eso. ¿Lo considero un buen actor? Joder, no", dijo a Tampa Bay Times.

La cosa no quedó ahí, ya que la estrella de Guardianes de la Galaxia también dedicó unas duras palabras a John Cena. "The Rock y John Cena son luchadores que se convirtieron en estrellas de cine. Yo soy otra cosa. Yo era un luchador. Ahora soy actor", matizó.

"Quiero buenos papeles. No me importan Rápido y Furioso o Bumblebee. Ese no es el tipo de estrellato que quiero", aseguró Bautista.

Johnson se ha centrado en el cine comercial y tiene un horizonte cargado de proyectos. Jungle Cruise, Red Notice, Black Adam o The King son solo algunos de los títulos que está preparando. Por su parte, Cena consiguió su gran oportunidad con Bumblebee. Además, los fanáticos podrán verlo en Rápido y Furioso 9, Escuadrón Suicida, Project X-Traction, Vacation Friends y The Janson Directive.