Nairo Quintana: "No iré al Mundial. No me siento en condiciones de ir"

Nairo Quintana, claramente afectado por las múltiples caídas que sufrió durante la presente edición del Tour de Francia, manifestó que no irá al Mundial de Ruta que se llevará a cabo en Imola, Italia, del 24 al 27 de septiembre. Quintana era uno de los 8 corredores convocados por Carlos Mario Jaramillo.

"No iré. No me siento en condiciones de ir y le dejo el cupo a alguno que lo puede hacer mejor", manifestó el líder del Arkea Samsic, quien cumplió con su intención de llegar a París en la última semana del Tour.

“Los golpes no han sido fáciles, no me he podido recuperar bien e ir por ir no se justifica”, añadió.

Al igual que Nairo, Egan Bernal había manifestado que no asistiría al Mundial al no sentirse en optimas condiciones físicas.

A la espera de conocer el reemplazo de Quintana en el equipo, la Selección Colombia al Mundial de Ruta se encuentra conformada por Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Álvaro Tejada, Esteban Chaves y Sergio Luis Henao.