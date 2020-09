Descargue el episodio completo aquí.

01:36 Marco Muñoz

Tiene muchos años de experiencia, es un mexicano que además ha estado trabajando en diferentes espacios del tema empresarial digamos en temas por ejemplo de Estados Unidos con México, trabajó en la Universidad de Texas en el Instituto de innovación y Creatividad, fue profesor adjunto de la facultad de derecho también de la Universidad de Texas, tiene una carrera enorme en términos de experiencia en desarrollo sostenible y productividad.

03:34 ¿Qué es MIT?

En MIT es una universidad tecnológica, Massachusetts institute Of Technology de allí MIT que se creó en 1861 con la idea de poder enseñar como poner en práctica lo que pensáramos en ese momento pues estaba la independencia de Estados Unidos y se creó con un lema que era mente y manos, o sea lo que pienso lo tengo que llevar a la implementación. En ese momento era algo complicado porque la educación se pensaba que era únicamente para los privilegiados y los privilegiados no usaban las manos, los privilegiados nada más pensaban entonces en MIT venía con un concepto totalmente revolucionario, muy incómodo para la época en ese momento de que nosotros íbamos a enseñar haciendo. Y así es como se crea en MIT, establece una misión diferente a otras universidades porque dice bueno nosotros vamos a enseñar, a hacer investigación, a promover el capital humano.

09:15 La importancia de la innovación e investigación

Recordemos que el mundo no para, todo el tiempo está en movimiento entonces lo que no podemos estar estáticos, lo que tenemos que hacer es que cada día nos tenemos que reinventar las circunstancias o que se nos presentan diferentes como hoy, hoy estamos reinventados con el covid, mucha gente habla de cuando volveremos a lo normal o cuál es la nueva normalidad, la normalidad es lo que hay cada día entonces como llega el día hay que enfrentarlo y en este momento tienes que innovar, y tienes que hacer investigación y tienes que buscar cómo aplicarla y mirar cómo transmitir o transferir el conocimiento que adquieres, a los demás para que sea beneficio para todos.

12:39 La transformación de la educación en Latinoamérica

Bueno eso es muy importantes en Latinoamérica y en todo el mundo con este tema, recordemos que las instituciones más difícil de cambiar en el mundo son la iglesia, el ejército y las universidades porque somos muy dogmáticos entonces el problema de la educación es que ya una vez que enseñaste algo quieres volverlo a enseñar pero no te estás dando cuenta lo que conversamos al inicio de este podcast: que el mundo no para, entonces no puedes enseñar lo mismo todos los días porque las circunstancias van cambiando entonces yo creo que en este momento tenemos una gran oportunidad en cambiar el sistema educativo completamente, tendríamos que cambiar el sistema en el que enseñamos no solamente a nivel universitario, pero a nivel kinder a nivel pre escolar. Imagínate Jorge que te sientas en la mesa a desayunar con tu familia y tus hijos y con tu sobrinos, si no tienes hijos, que tiene 11 años y te dice “oye ni se te ocurra poner paneles solares porque como está orientada a la casa nunca va a pegar el sol suficiente y el gasto nunca lo vas a recuperar” o que te diga “oye por qué no hemos puesto paneles solares si la orientación de la casa es perfecta para el tiempo que el sol le pega la casa, y si hacemos una inversión de tanto la recuperaríamos en tanto tiempo y sería un éxito” ¿por qué no lo puede hacer un niño de 11 años? Porque la física, la matemática, la ingeniería parecen temas muy complicados cuando es de eso que está integrada la naturaleza y el universo.

18:50 Proyectos especiales en niños y jóvenes en MIT

Seguramente muchos de los niños en Colombia usan scratch, scratch fue inventado en MIT que es para enseñar a codificar, es parte de laboratorio que le llamamos kindergarten para toda la vida porque al final todos debemos ser niños no hay nadie más creativo que un niño, inclusive les recomiendo una película que es un documental que patrocinó una fundación en Brasil que se llama el principio de la vida, The Beginning Of Life y The Beginning Of Life es muy interesante porque te demuestra como el niño es tan creativo y sobre todo para los que tengan niños chicos les recomiendo que la busquen… Tenemos un programa, un proyecto que se llama el World Education Lab, Es Laboratorio Mundial para la Educación donde lo dividimos en esto que yo mencionaba que es el pre kinder garden al año 12 que es hasta la preparatoria y luego el bachiller antes de la universidad y luego high education que es universidad, universidades tecnológicas y colegios comunitarios y tenemos el professional education que es para aquellos que hoy tienen un título universitario o no lo tienen y ahí trabajamos fundamentalmente con chicos y chicas pequeños.

29:41 Ecosistemas de innovación

Algunos sistemas de innovación por ejemplo en Medellín han creado sistemas de innovación cómo se han creado sistemas de innovación en varias partes de Latinoamérica pensados mucho en tecnología, en desarrollo de tecnologías. Yo creo que lo más importante es que el sistema de innovación incluye #1 personas, personas que tengan creatividad que estén dispuestas a innovar, que no tengan miedo de aportar ideas y donde encuentras la mayoría de esas personas, la contra el centro haciendo esas personas: en las universidades, o en los centros de educación, entonces yo creo que los centros de educación deberían ser el núcleo fundamental para crear el ecosistema y luego alrededor del ecosistema, el alrededor de ese núcleo debe de haber empresarios que tengan el valor de aventarse a jugársela, a jugar su dinero en invertir en esto, tener grupos de inversión importantes que apuesten el dinero a esos proyectos de innovación.

34:03 ¿Cuál es el proceso para estudiar en MIT?

Lo primero es estudiar muy fuerte, pero pensando en el ser humano más que en la materia que están estudiando ¿para qué estudio? Buen estudio para obtener los instrumentos o las herramientas para poder servir a la humanidad entonces yo lo primero que recomiendo es que todo el que estudie pensando “¿cómo lo que aprendo puede ayudar a otros? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia, mis vecinos, mis amigos e inclusive mis enemigos para que sean más compasivos?”... Entonces para llegar a Haití primero es eso, tienes que tener muy buenas calificaciones y luego tienes que demostrar que es lo que quieres realmente obtener más herramientas para hacer mejor al mundo y luego tienes que aplicar, que postular.

