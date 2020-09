La policía en Colombia necesita una reforma: The Economist

La revista británica hace un recuento de lo ocurrido en Colombia tras la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia de la Policía y hace una comparación con lo que ocurre en otros países con esta fuerza.

Señala que es la única democracia en el mundo en donde la policía está controlada por el Ministerio de Defensa y sus tareas van desde volar helicópteros, hacer erradicación de cultivos ilícitos y controlar el consumo de alcohol en sitios públicos.

The Economist explica que fueron unidos al ministerio en la década de 1950 para responder a la violencia y las guerrillas, pero señala que esas amenazas han disminuido y ahora tienen una imagen ciudadana en la que no hacen sentir a las personas seguras y no tienen recursos suficientes para combatir el crimen en las ciudades e investigar.

Agrega que muchos se retiran a los 20 años de servicio y por lo tanto se ha perdido personal necesario, pero que además los salarios son muy bajos y no incentivan a las personas más educadas a unirse. Por eso dice que es importante la discusión sobre una reforma y darles más voz a los ciudadanos en la policía.