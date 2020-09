Nuevo libro de la escritora J.K. Rowling criticado por supuesta transfobia

Joanne Rowling, más conocida por ser la autora de la saga 'Harry Potter' lanzó su nueva novela policiaca Troubled Blood o 'Sangre perturbada', en la cual el protagonista se disfraza de mujer para seguir, y asesinar una a una a sus víctimas.

Sin embargo, el concepto y por supuesto la sinopsis del libro han desatado polémica, al punto de ser acusada de transfobia, es decir la discriminación, a conductas o actitudes hacia personas transgénero o transexuales.

Leer más: Fans de Harry Potter publican mapa con los equipos de quidditch

De acuerdo con medios como The Telegraph, la historia describe a un asesino en serie que se viste de mujer para sacar provecho de sus víctimas.

Así pues, la conclusión sería que "jamás hay que confiarse de un hombre vestido de mujer", dice uno de los apartados.

De inmediato, en redes sociales se volvió viral el numeral #RIPJKROWLING haciendo referencia a la muerte de la escritoria en su carrera literaria.

Entre tanto, Rowling contó a la prensa local que "No quiere involucrarse en todo es in correo de odio y que no necesita de eso en su vda".

¿En qué parará esta polémica?