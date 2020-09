Sectores políticos reaccionaron a perdón de Farc por secuestro

Tras conocerse la declaración de integrantes del hoy Partido Farc en la que pidieron perdón a las víctimas de secuestro y sus familiares, líderes políticos y congresistas de diferentes partidos se pronunciaron.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo con la extinta guerrilla, calificó en su cuenta de Twitter el hecho como un paso en la dirección correcta.

"Reconocer el secuestro y pedir perdón por parte de las FARC es un muy buen paso en en la dirección correcta. Verdad y reconocimiento son condiciones necesarias para la reconciliación".

En el Centro Democrático, colectividad que ha sido crítica del acuerdo de paz, el senador Ciro Ramírez destacó que los integrantes de la extinta Farc, reconozcan que cometieron secuestros.

" He sido crítico de los acuerdos de la Habana y sobretodo en los momentos en que los miembros de las Farc no reconocen los crímenes de lesa humanidad, pero no tengo ningún problema en reconocer que hayan dicho la verdad y reconozcan los crímenes de lesa humanidad como el secuestro, eso es importante para avanzar en Colombia y sanar todas esas heridas, porque el centro de todo esto son las víctimas".

Por su parte el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, manifestó que lo expresado por las Farc es un reconocimiento a las víctimas.

" Es una declaración directa, clara, sobre su responsabilidad en el secuestro, un reconocimiento del dolor y el sufrimiento de las víctimas y una petición clara de perdón dirigida a ellas, y además con el propósito de un reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que ese es el camino que nos conduce en Colombia a la paz, a la reconciliación y a avanzar en este proceso ante las víctimas en la JEP y en la Comisión de la Verdad", indicó Iván Cepeda.

El exjefe negociador del Gobierno en los acuerdo de paz, Humberto de la Calle, en sus redes sociales aseguró: "Importante y positiva declaración de @PartidoFARC. No debemos rendirnos en la búsqueda de la reconciliación".