Among Us: descárguelo gratis para su pc Windows o Mac

Sin duda alguna, Among Us se ha convertido en el videojuego más importante del momento, y no precisamente por sus impresionantes gráficos. Se trata de un título de estrategia en el que hay que encontrar a un impostor, escondido entre los participantes de una sesión. De cuatro a 10 personas podrán interactuar en los escenarios que presenta el juego.

Para los interesados, está disponible para forma gratuita para dispositivos Android y iOS. Para la versión de PC tiene un costo adicional en la plataforma Steam, así puesle enseñamos como tenerlo en su escritorio gratis, sin costo alguno:

> Ingrese al siguiente sitio y descargue la app

> Ahora descargue este emulador, para cargar el juego

> Inicie el emulador y de abrir al archivo que trae incluída la app Amoung Us

> Disfrute el juego