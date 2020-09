Piedad Córdoba pidió ser escuchada en la Comisión de la Verdad

En una carta enviada al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux,la excongresista Piedad Córdoba solicitó ser escuchada en una audiencia para presentar su testimonio sobre conflicto armado colombiano.

"Como es de público conocimiento he dedicado mi vida política a la lucha por la paz y la reconciliación de Colombia, y de Nuestra América siendo por ello víctima directamente del conflicto social armado. Por lo anterior, me dirijo a ustedes para expresar mi voluntad de contribuir a la verdad para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la confrontación y aportar en la construcción de las garantías para la no repetición y la convivencia...", señala en la carta.

La Congresista aseguró que en esa sesión hablaría de temas como paramilitarismo, parapolítica y paraeconomía; el Acuerdo Humanitario y labores como facilitadora de paz; testimonios secretos recogidos de actores del conflicto armado; Victimización y Persecución Política en mi contra; Actores internacionales en la guerra y la paz de Colombia y también sobre la afectación del conflicto armado en las comunidades afrocolombianas.

"Acudo a Ustedes convencida que Colombia requiere saber toda la VERDAD de lo ocurrido durante este largo conflicto, lo más pronto posible. Considero que mi testimonio aportaría a la consecución de la paz, en cuanto aspira, no solo dar a conocer verdades acalladas, sino a coadyuvar en la resolución de las problemáticas del presente que pueden ser factor de persistencia de la confrontación armada, dando pleno cumplimiento a los objetivos de la CEV de “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, promover y contribuir al reconocimiento y promover la convivencia en los territorios", puntualizó Córdoba.