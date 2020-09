Eliminan de proyecto de regalías polémico artículo sobre Fracking

Los conciliadores designados por el Senado y la Cámara de Representantespara estudiar las diferencias en lo aprobado en ambas corporaciones en el proyecto de ley que reglamenta el Sistema General de Regalías, decidieron retirar de manera definitiva del informe el polémico artículo que desde algunos sectores consideraran daba vía libre al Fracking en Colombia.

Lea también:

" Hemos logrado la eliminación definitiva del artículo 210 que contenía el tema de la explotación de los yacimientos no convencionales y que se venía identificando como el Fracking", señaló la senadora Maritza Martínez.

El senador Armando Benedetti, por su parte, aseguró que se trata de un logro de todos los ciudadanos que se pronunciaron desde distintos espacios.

" Muy contento porque a la conciliación que van a llevar en plenaria de Senado y Cámara, no va a ir el Fracking. No va a haber Fracking en Colombia, que había la posibilidad debido a que la Cámara lo había aprobado, el Senado no, y en la conciliación podían volver a meterlo otra vez. Hicieron una comisión de conciliación inédita, 20 personas, pero aún así se ganaron los votos dentro de la conciliación y no va a haber Fracking...", aseguró Benedetti.

El proyecto que reglamenta el sistema General del Regalías contempla duplicar los recursos para los municipios y departamentos productores de hidrocarburos del 11% al 25%. Además destinará un 5% de recursos para el medio ambiente y mantiene los recursos para La paz.

Esta misma semana se someterá a votación el informe de conciliación tanto en la plenaria del Senado como de la Cámara de Representantes.