Scarlett Johansson reveló cómo se enteró de su destino en Avengers: Endgame

Para nadie es un secreto que Avengers: Endgame (2019) fue la culminación de varios personajes importantes dentro de este universo. Tal fue el caso de Iron Man, la Viuda Negra y el mismo Capitán América,

Sobre la Viuda Negra, personaje de la actriz Scarlett Johansson, se conoció también que tendrá su propia película, ambientada entre Capitán América: Civil War (2016) y Vengadores: Infinity War (2018).

Para los seguidores más fieles de este universo, Johansson concedió una entrevista en la que cónto sobre cómo le comunicaron acerca del impactante destino de su personaje:

“El productor Kevin Feige me llamó y me dijo: Estamos en un lugar donde habrá grandes sacrificios y grandes pérdidas’. Todos lo habíamos anticipado. Así que no parecía fuera de lugar”, contó Scarlett Johansson.

Por su parte, también dijo:

“Creo que tenía sentido para mí, aunque estaba triste por ello. Pero después de colgar el teléfono, recuerdo que pensé: ‘Está bien, supongo que soy yo. Me tomó un minuto procesarlo. Fue agridulce, pero no fue un shock”.

¿De qué tratará la película en solitario?

Después de la disolución de 'Los Vengadores', Natasha Romanoff se siente perdida. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza, después que gente importante de su pasado regrese.

Su estreno será el próximo 30 de octubre de 2020, dependiendo de la evolución por cuenta de la pandemia por coronavirus.