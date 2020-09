“Habrá Juegos Olímpicos con o sin vacuna”: Comité

El director ejecutivo de los Juegos de Tokio, Toshiro Muto, afirmó que el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus no será ningún requisito para celebrar los juegos olímpicos y paralímpicos aplazados para el 2021.

"El Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud discutieron este asunto. No es una condición para la realización de los Juegos de Tokio 2020. Una vacuna no es un requisito. Por supuesto, si la vacuna es desarrollada, realmente lo agradeceremos. Para Tokio 2020 sería grandioso, pero si me preguntan si es una condición, les digo que no lo es", explicó Muto.

El director señaló que tampoco tienen condiciones sobre espectadores y confían en que las graderías no estén vacías durante la competencia.

Si bien el 53% de los japoneses ha considerado que los juegos deben posponerse, el Comité Olímpico expresó que si los juegos no se celebran en 2021 serán cancelados.