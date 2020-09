Defensa de Uribe solicitó a la Fiscalía su libertad

La defensa del exsenador Álvaro Uribe solicitó a la Fiscalía que evalúe la medida de detención domiciliaria que le impuso la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, bajo el argumento que no ha sido imputado y por ley ordinaria, una persona que no haya sido imputada no puede estar detenida.

Los abogados del expresidente también alegan que debe ser procesado por la ley 906, y no por ley 600 que rige para los aforados. En tal caso que se admita la petición de la defensa, el caso comenzaría de cero, según advirtieron expertos en derecho penal a Caracol Radio.

La petición se debe a que, al perder competencia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema remitió el proceso del expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía para que lo investiguen por presuntamente haber incurrido en los delitos de soborno a testigo en la actuación penal y fraude procesal en calidad de determinador.

Ahora el futuro jurídico del expresidente está en manos de la Fiscalía.