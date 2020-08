Cuatro errores que se cometen al limpiar la memoria del celular

No todos los teléfonos gozan de una memoria amplia como para abastecer todas las aplicaciones y sus actualizaciones, por eso muchos usuarios se ven en la necesidad de recurrir a otros métodos para limpiar la memoria de su teléfono sin darse cuenta de que son erróneos.

Cuando la memoria se queda con poco espacio por las aplicaciones, el teléfono empieza a hacerse lento sin mencionar los mensajes que salen en la pantalla con la advertencia de que no tiene espacio para guardar archivos, fotos o videos en su celular.

En consecuencia, los usuarios instalan los denominados 'limpiadores' de memoria, borran de manera manual los archivos o emplean otras formas para limpiar el espacio de su memoria, sin tener en cuenta que estos recursos le hacen daño a su dispositivo.

A continuación le presentamos cuatro errores que cometen al limpiar la memoria del celular:

1. Borrar archivos desconocidos, inclusive si estos son voluminosos. Si tú no guardaste estos archivos en tu móvil es mejor no tocarlos porque esta no es la causa de que tu smartphone ahora vaya lento.

2. Usar aplicaciones para limpiar la memoria interna que requieran acceso a SMS, llamadas, geolocalización o la lista de contactos. Es mejor no optar por esta opción, ya que en muchos casos pueden tratarse de programas maliciosos que llegarían a dañar tu dispositivo.

3. Limpiar la memoria eliminando varios programas del sistema es una forma muy dudosa de aumentar el rendimiento de tu teléfono. Según los expertos, este intento de descargar la memoria RAM de tu teléfono podría desactivar funciones importantes del 'smarphone' como el WI-FI, Bluetooth o GPS. Android tiene su propio sistema de optimización de memoria y por eso es mejor permitirle realizar su función sin intervenir en ellas.

4. Otro gran error es mover las aplicaciones que ocupan mucho espacio a la tarjeta de memoria y pensar que esto liberará espacio. Esta operación en realidad lo que hace es reducir el rendimiento de tu teléfono, ya que la tarjeta de memoria más rápida funcionará más lento que la memoria interna. Los expertos recomiendan usar la tarjeta de memoria para música, vídeos, fotografías o archivos voluminosos.

Según publica el medio ruso Rossiyskaya Gazeta, si se necesita limpiar la memoria RAM, es mejor hacerlo a través del administrador de aplicaciones, aunque es más recomendable que al momento de adquirir un teléfono inteligente se verifique las funciones de memoria para evitar estos inconvenientes en tu dispositivo.