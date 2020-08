Estos son los ajustes de su celular que nunca debería cambiar

El director del Instituto de Tecnologías de la Información de la universidad rusa Sinerguía, Stanislav Kósarev, contó a la agencia Prime qué ajustes se tienen que evitar si las personas no quieren afectar el rendimiento del celular.

El experto señaló que nunca se debería cambiar la configuración de la tarjeta SIM. Primero se debe consultar a un especialista, puesto que cualquier cambio puede afectar a la señal y a la conexión a internet.

También advirtió que no se deberían cambiar los ajustes de accesibilidad, como el tamaño del texto, sin que sea necesario.

"Este consejo es especialmente importante si hablamos de las personas mayores", admitió Kósarev.

Borrar la memoria del smartphone desde los ajustes también requiere mucha atención.

“Asegúrate de que no borras los archivos que necesitas. En general, solo tengo un consejo: tengan cuidado con los ajustes y no los cambien si no saben qué consecuencias podría tener", concluyó.