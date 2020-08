"Homicidios colectivos no iniciaron en administración Duque": MinDefensa

El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que aparte de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos creará el comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales del ejército nacional, con el el objetivo de multiplicar las operaciones contra el narcotráfico.

Lea también:

"Esta unidad busca enfocar los esfuerzos en la desarticulación de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y las económicas ilícitas que de ella se derivan. Estará conformada por la brigada por la brigada especial contra el narcotráfico, la fuerza del despliegue contra amenazas transnacionales, la brigada contra la minería ilegal y tendrá el apoyo de un batallón de inteligencia contra el narcotráfico y amenazas trasnacionales”, dijo.

Por otro lado, aseguró que hay sectores políticos que están haciendo creer que las masacres reaparecieron en el actual gobierno

“Los homicidios colectivos no son un fenómeno nuevo en el país y con esto no estoy tratando de justificar nada, hay que ser claro en las informaciones. No es cierto que se haya iniciado o que se haya reactivado con la administración Duque como lo quieren dar a entender por razones de naturaleza política los que hace politiquería con la muerte", aseguró.

Finalmente, el Ministro insistió en que se debe reiniciar la aspersión aérea, pues con esto según él, podrá en un solo día erradicar de 400 a 600 hectáreas de cultivos ilícitos.