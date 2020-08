Las películas y series que llegan a Netflix en septiembre

Una de las plataformas de streaming más famosas es Netflix, pues su gran contenido original ha logrado posicionarse y quedarse.

Como es usual, cada mes hay estrenos de películas y series que llegan a la plataforma para actualizarla.

Por eso, en septiembre no será diferente y estás serán las series y películas que podrá disfrutar desde su hogar.

Películas:

- Parasitos

- The devil all the time

- Lady Bird

- American Beauty

- Anabelle

- Enola Holmes

- Pienso en el final

- Se busca papá

- El practicante

- Corazón loco

- La niñera: reina letal

- Un partido decisivo

- Amor garantizado

- The Post: Los oscuros secretos del Pentágono

- El hilo fantasma

- Gladiador: el desafío comienza

- El sustituto

- El sorprendente hombre araña

- Cincuenta sombras liberadas

- Jurassic World: Campamento Cretácico

- Julie and the Phantoms

- Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

- Mascotas unidas

- StarBeam: Temporada 2

- Chico Bon Bon: Un mono con herramientas

- Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación

- La gran aventura LEGO

- Emoji: La película

Series:

- Lejos

- Ratched

- Las crónicas del taco

- Baby: Temporada 3

- Casi una duquesa

- Organízate con el método The home edit

- Batalla de barbacoas

- The gift: temporada 2

- Sneakerheads

- Jack Whitehall: Travels with My Father

- Recuerdos de juventud

- Anatomía según Grey: temporada 16

- 100 día para enamorarnos: temporada 1

- Top chef: temporada 3 Miami

- Top chef: temporada 4 Chicago

- Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 y 4