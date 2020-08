El ambicioso plan de Netflix para terminar Stranger Things

Con la cuarta temporada de Stranger Things aún sin fecha de estreno, parece que Netflix tiene planeado expandir el universo de una de sus series más vistas. La plataforma está barajando la opción de que el final de la ficción creada por los hermanos Duffer termine con una película.

Según revela 'We Got This Covered', tras paralizar la producción de la cuarta temporada el pasado mes de marzo, debido a la pandemia del coronavirus, el servicio en streaming estaría estudiando que la cuarta temporada sea la última, estrenarla en dos partes y que el desenlace final sea con un gran largometraje.

Leer más: Netflix busca su propia saga de fantasía al estilo Harry Potter o Star Wars

Leer más: Neflix ya permite cambiar la velocidad para ver contenidos

Leer más: Netflix prepara una serie de Splinter Cell con el guionista de John Wick

El medio apunta a que sus fuentes son las mismas que revelaron que Netflix produciría la secuela de 'Tyler Rake' y la precuela de 'The Witcher'. Aunque en ambos casos acertaron, hay que tomar con precaución esta información, especialmente porque también apunta a que solo está estudiándose esta opción.

Se estima que Netflix gastó 80 millones de dólares en la producción de la segunda temporada y que la tercera tuvo un presupuesto mayor. Pese a ello, 'Stranger Things' es una de las producciones con mayor éxito entre crítica y público de la plataforma bajo demanda, lo que haría que la inversión, por toda la base fan que tiene, valiese la pena.