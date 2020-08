Senado aceptó renuncia de Álvaro Uribe

La plenaria del Senado aceptó con 82 por el SÍ y 12 por el NO, la renuncia del Senador Álvaro Uribe.La decisión del también expresidente no tuvo mayor discusión en la corporación, aunque algunos congresistas de sectores de la oposición decidieron votar de manera negativa.

Frente a la renuncia de Uribe, hubo reacciones desde distintos sectores. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, manifestó que tendrá impacto en el Centro Democrático.

"La renuncia del Senador Uribe tiene todos los efectos políticos porque él es el jefe del Centro Democrático, el partido de Gobierno, y mantendrá su influencia no importa en dónde esté. No tiene ningún efecto jurídico, judicial, puesto que los hechos que se le investigan sucedieron cuando fue senador, luego sigue intacta la competencia en la Corte Suprema de Justicia, no se pasa para la Fiscalía el proceso".

Desde el partido de la U, el Senador Roy Barreras, planteó el escenario que quedaría para el Centro Democrático, tras la renuncia del jefe natural. Habló de la posibilidad de una renovación en

"La renuncia del Senador Uribe para darle paso a la señora Rozo, cierra un ciclo de la política colombiana y le da la oportunidad al Centro Democrático de implementar nuevos liderazgos que le ayuden al presidente Duque a concentrarse en resolver los problemas de Colombia en estos dos años larguisimos que le quedan