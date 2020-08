Expresidente Gaviria lanzó críticas a Gobierno y pidio apoyo a la JEP

Durante la Convención del Partido Liberal, el expresidente Cesar Gaviria habló de la crisis que atraviesa el país por cuenta de la pandemia y el manejo que le ha dado el gobierno. En su discurso, pidió respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz.





El jefe único del Partido Liberal aseguró que el país está viviendo un retroceso en el progreso social que se venía alcanzando y agregó que es posible que la pandemia y los “devastadores” efectos se prolonguen durante muchos meses.

“Los liberales creemos que si alguna vez ha existido una ocasión en la que un gobierno ha debido jugársela todo por los pobres, por los desempleados, por los que sufren, por la economía, es esta. Y aunque reconocemos que ha tomado algunas medidas adecuadas, también sabemos que se ha quedado muy corto, y que ha llegado tarde”.

Planteó que mientras otros países han invertido cifras de hasta el 15% del PIB para atender la emergencia, en el caso de Colombia dicho gasto alcanza solo el 2.8%, recursos que no serían suficientes.

“Hay diversas cifras de los recursos del PIB que se han gastado para atender la pandemia y que oscilan entre el 2% y el 3%. He encontrado que las más certera es del 2.8% por la institución de donde proviene. Es una cifra muy baja en términos comparativos. El esfuerzo fiscal de las economías más grandes llega hasta un 15 % en el Reino Unido o el 20% en Estados Unidos y otros países”

Gaviria cuestionó las reacciones del Centro Democrático frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponer detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe y aseguró que se trata de “un tema judicial y no político”.

Sobre las declaraciones que ha dado el presidente Iván Duque con relación a la detención del Senador Uribe, recordó al Jefe de Estado “que es su obligación reaccionar serenamente y con acatamiento a los fallos judiciales, respetando la ley y la Constitución. Él no debe reaccionar con ideología, eso lo saca del respeto al estado de derecho al que está obligado y es una falta grave. Que quede meridianamente claro que los liberales no aceptamos amenazas, ni presiones indebidas, ni ofensas inaceptables a nuestros jueces y magistrados”.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que merece el respaldo de los colombianos e indicó que las esperanzas de justicia de las víctimas del conflicto están puestas en el tribunal especial.

“Así que no más palos en la rueda de la JEP. No más exigencias imposibles para que la JEP haga en dos años lo que la justicia penal ordinaria no pudo hacer en medio siglo. No más dobles discursos invocando la paz pero alimentando el odio la desconfianza y la venganza”, agregó.