The Weeknd donó 300.000 dólares a víctimas de la explosión de Beirut

El pasado 4 de agosto fue un día difícil para Líbano, por una explosión en el puerto de Beirut que dejó al menos 200 muertos y miles de heridos, tragedia que sumió al país en el caos y que ha provocado la dimisión en bloque del Gobierno.

The Weeknd ha decidido colaborar con los afectados y ha donado 300.000 dólares a las víctimas.

Wassim Slaiby, representante de The Weeknd, ha anunciado la noticia a través de Instagram:

"Me siento muy honrado de trabajar con artistas que se preocupan tan profundamente por el mundo y, ahora mismo, por nuestros hermanos y hermanas del Líbano que están sufriendo y necesitan nuestra ayuda colectiva", escribió.

"Quiero dar las gracias a mi hermano The Weeknd por su generoso y elegante acto de donar 300.000 dólares a la campaña Global Aid for Lebanon", reveló.

Esta no es la primera acción humanitaria en la que se involucra The Weeknd. En junio hizo varias donaciones a organizaciones benéficas, incluidos 200.000 dólares a Black Lives Matter y la misma suma para Know Your Rights Camp; 100.000 dólares para National Bail Out; y 500.000 dólares para MusiCares Covid-19 Relief Fund y Scarborough Health Network.

Recientemente además ofreció un concierto benéfico virtual a través de TikTok que reunió 350.000 dólares para la plataforma Equal Justice Initiative.