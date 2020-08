“Juan nunca lo buscó a usted para retractarse”: Esposa de Monsalve a Cadena

Deyanira Gómez, pareja de Juan Monsalve, le dijo a la Corte Suprema que su esposo nunca solicitó a Diego Cadena ayuda para retractarse de la versión en contra del expresidente Álvaro Uribe

En la declaración entregada a la Corte, la esposa de Monsalve señaló que primero el exparamilitar recibió una visita en la cárcel La Picota y que el enlace fue Enrique Pardo Hasche, a quien prácticamente el abogado diego Cadena le "rogo" para ponerlo en contacto con Juan Guillermo Monsalve, al testigo que presuntamente habría manipulado Álvaro Uribe.

"Yo me encuentro con el señor Cadena (...) me refiere que me cumple la cita para contarme los pormenores. Inicia diciéndome que él fue contactado por el señor Pardo Hasche y que tiene una persona muy cercana al doctor Álvaro Uribe Vélez que se llama la señora Vicky Jaramillo, que supuestamente le dice que Juan se quiere retractar y que Juan esa buscando retractarse hace tiempo y que no ha podido, y que quiere retractarse y que el doctor Uribe le colabore en ese caso", dijo Gómez.

Según ella les cambiaron la versión de lo que les habían dicho inicialmente en la cárcel. "No le estamos diciendo que lo vamos a sacar preso, no le podemos ofrecer, no le vamos a ofrecer no le vamos a dar, que fue todo lo contrario a la versión inicial que le dieron en Picota. Entonces le estaban haciendo un favor que nosotros no le solicitamos. Le dije a él: Juan nunca lo llamo, nunca lo busco a usted para retractarse, si se hubiera querido retractar simplemente yo radico una carta en ese momento y no hubiera tenido que buscar un abogado como el doctor Cadena ni hacer un proceso con Uribe".