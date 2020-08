Duque sobre Procuraduría: no he invitado a nadie a confrontar ningún poder

Después de que la Procuraduría emitirá un comunicado en el que aseguraba que los servidores públicos no deben atacar las decisiones judiciales, el presidente Iván Duque explicó que, en sus declaraciones sobre la medida de aseguramiento dictada al senador Álvaro Uribe, no ha invitado a que se entre en confrontación con los poderes del Estado y que lo ha hecho bajo su libre expresión.

En diálogo con W Radio el primer mandatario reiteró que respeta la independencia de poderes, y que en medio de los pronunciamientos ha aclarado que se trata de su opinión.

"Yo nunca he invitado a ningún incumplimiento, no he invitado a nadie a que entre en confrontar ningún poder, de hecho, si uno ve en detalle la declaración que yo emití hace dos días fui claro en el aspecto institucional. Es una reflexión que nos corresponde a todos, en la libertad de expresión y en la libertad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando no media ninguna condena, porque al expresidente Álvaro Uribe Vélez no lo han condenado" dijo.

Sobre la decisión de la Corte Constitucional, que tumbó el decreto de impuesto solidario, el jefe de estado dijo que acata la decisión y que no tendrá efectos negativos este año.

"La corte se ha pronunciado y yo acato el pronunciamiento de la corte, nosotros lo tenemos que procesar. Hay algo importante y es que no tiene efectos fiscales negativos este año y quienes ya pagaron el impuesto lo podrán imputar con respecto a la declaración de renta del año 2021" indicó.

Frente a la Constituyente que propone el Centro Democrático reiteró que esta iniciativa se puede descartar pero que "no puede hacerse con una sola fuerza política".