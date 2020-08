Árbitros colombianos presentarán pruebas en medio de la incertidumbre

Por: José Borda

La Comisión Arbitral de Colombia citó a pruebas físicas a 84 árbitros; 34 centrales y 50 asistentes para la vuelta de la Liga. Son las mismas evaluaciones que realizan al inicio de cada temporada y se hacen con los mandatos establecidos por la FIFA para tal fin, son de control y seguimiento para saber cómo está la capacidad física de los silbatos luego de una para tan larga. Los test físicos deberán realizarse el 20 de agosto en la cuidad donde vive cada árbitro.

El organismo rector del arbitraje en el país escurrió el bulto y le delegó dichas evaluaciones físicas a los colegios departamentales, algo que ellos deberían haber hecho, también les descargó la responsabilidad de los árbitros en cuanto a las medidas sanitarias durante las pruebas; es decir, tendrán que poner obligatoriamente la logística, los materiales de bioseguridad, el sonido, el plan de contingencia, los escenarios y el personal paramédico, sin ningún tipo de ayuda económica para este fin.

No hubo grandes cambios en el panel, ni más faltara que la Comisión arbitral sacara a algún árbitro, cuando a lo largo de casi 5 meses por la pandemia del coronavirus no les brindo ayuda alguna, ni siquiera humanitaria. Incluyeron en la convocatoria a tres árbitros que no habían dirigido este año en la Liga nacional, el caso del chocoano Gustavo Murillo, y dos árbitros que dirigían en la primera B, José Ortiz y Ramiro Pabón.

La Comisión Técnica Arbitral tiene todavía pendiente el diseño del protocolo exclusivo para los árbitros nacionales como lo tienen las demás ligas en el mundo, con este documento sabrán los pasos a seguir antes, durante y después de los partidos una vez se reinicie el torneo.

De igual forma, esperan la realización de los tests de COVID-19, los cuales debieron hacer a la par con las pruebas físicas pero al no reunirlos a todos en una sola cuidad (todo por no invertir dinero), tendrán que visitar 84 residencias y allí en su domicilio tomarles las muestras PCR.

En caso de que la comisión técnica no decidiera hacer protocolo, lo cual no sería extraño por el manejo descuidado y desordenado que le han dado a los silbatos colombianos durante los últimos años, éstos quedarán aún más desamparados, pues si salen algunos positivos en el primer testeo y antes del reinicio o a lo largo del campeonato, no sabrán qué camino seguir, pues una vez eso pase la Fedefutbol, la Dimayor y la misma Comisión no querrán responsabilizarse y le tocará al juez asumir solo y bajo su responsabilidad el contagio, la ayuda que recibirá será el retiro definitivo del panel si la va bien.

En otros países es la Federación de Futbol y su Comisión de árbitros los que se encargan de hacer el seguimiento y las demás pruebas hasta que el juez se recupere y lo incluyan en el panel nuevamente; sin embargo, en Colombia con los árbitros hacen todo al revés, pues en lugar de brindar las garantías mínimas, los ven únicamente para presentar pruebas físicas, para pitar partidos y para echarles el agua sucia por las derrotas. Es muy paradójico que los dirigentes quieran árbitros sanos y bien preparados físicamente, pero ni siquiera se preocupan por eso.