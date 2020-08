Tomás cuestiona independencia de magistrado reyes que procesó a Uribe

Mientras que el senador y expresidente Álvaro Uribe guarda silencio sobre su detención domiciliaria, su hijo Tomás Uribe Moreno, salió en defensa de él y cuestionó la independencia del magistrado César Reyes, quien imputó a su progenitor.



Uribe Moreno se pronunció en dos trinos en los que señaló que: “Juez Reyes, quien encarceló a mi papá, defendió libertad de Santrich, cabecilla de Farc filmado vendiendo cocaína a un cartel mexicano. Santrich fue sacado de la cárcel por Cepeda, jefe político máximo de Farc y denunciante de mi padre. Reyes fue colega de esposa de Cepeda”.

Indicó además que en su momento la “juez Lombana preguntó por escrito Reyes sobre su relación con la esposa Cepeda, pero Reyes no explicó dicha relación. El juez Reyes tampoco tampoco ha respondido la pregunta periodística de si es cierto que amenazó al fiscal Hernández por haber concluido en su investigación que Uribe no tuvo parte en sobornos a testigos”.



Por ahora el único pronunciamiento del expresidente Uribe fue ayer cuando anunció su detención: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.