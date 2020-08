Netflix: películas, series y documentales que llegan en agosto

Cada mes, Netflix anuncia todos sus estrenos, con el fin de crear un catálogo más amplio para todos los gustos de las personas.

Entre lo más destacado para este mes están las nuevas temporadas de Lucifer y Cobra Kai.





Series

-Sam Jay: 3 in the morning (temporada 1)

-The Seven Deadly Sins (temporada 4)

-The Rain (temporada 3)

-Alta Mar (temporada 3)

-Sunset: la milla de oro (temporada 7)

-Las nuevas leyendas de Mono (temporada 2)

-Fiesta de palabras: canciones (temporada 1)

-Nailed it México (temporada 2)

-¡A cantar! Alemania (temporada 1)

-Selling Sunset (temporada 3)

-The Big Show Show (episodio especial)

-El robo del Siglo (temporada 1)

-Dirty John: la historia de Betty Broderick (temporada 1)

-3% (temporada 4)

-Glow Up (temporada 2)

-Teenage Bounty Hunters (temporada 1)

-Biohackers (temporada 1)

-Lucifer (temporada 5 Parte 1)

-Cleptómanas (temporada 2)

-Aggretsuko (temporada 3)

-Cobra Kai (temporadas 1 y 2)

Películas

-Supermonstruos: La Nueva Clase

-Bumblebee

-Slender Man

-La Monja

-Los vigilantes de Malibú: la nueva ola

-Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo

-Wizards: cuentos de arcadia

-Work It: Al ritmo de los sueños

-Proyecto Power

-Crímenes de familia

-Fuego negro

-Orígenes Secretos

Documentales

-Connected

-Inmigration Nation

-¿Dónde se esconden los más buscados?

-Anelka: el incomprendido

-Tiny Creatures

-High Score

-John Was Trying to Contact Aliens