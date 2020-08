"Aceptar la realidad que tenemos hoy va a disminuir la ansiedad de cambio"

En el noticiero de Caracol Radio habló la doctora Danelia Cardona, médico psiquiatra y especialista en bioética, ella asegura que actualmente hay un aumento en enfermedades como depresión, estrés postraumático "El confinamiento nos lleva al aumento de la violencia intradoméstica, también al abuso de sustancia psicoactivas. Los que tienen patologías psiquiátricas de base, están expuestas a desarrollar exacerbaciones de sus cuadros clínicos preexistentes."

Hay una herramienta que puede ayudar a enfrentar este momento y es la aceptación "No es la resignación y decir: Ya me tocó esto y no hay nada más que hacer, sino la comprensión amplia y positiva de la situación que estoy viviendo sabiendo que no la puedo cambiar. La esperanza es importante para no dejarnos, hay que reconocer que esto no ha sido fácil para nadie, pero hay que aprender y la tarea es aceptar la situación porque no sabemos qué va a pasar".

Finalmente, hizo una invitación a cuidar a los adultos mayores "Ellos son una población vulnerable porque ya han asumido muchas pérdidas a lo largo de sus vidas y esta cuarentena a limitado lo que ellos tenían que es a la autonomía, algo como ir al banco ya no lo pueden hacer. Por cuidarlos terminamos siendo restrictivos, la invitación es a ayudarles a fomentar su autonomía dentro del hogar.