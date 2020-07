Dura pelea entre Iván Cepeda y José Obdulio Gaviria en el Congreso

En la sesión en la que se discutían los ascensos de 6 oficiales, el senador José Obdulio Gaviria salió en defensa de los militares, luego de las críticas de sectores de la oposición. Sin mencionar a un congresista en particular, Gaviría, lanzó un duro cuestionamiento que terminó con la respuesta de Iván Cepeda.





José Obdulio Gaviria aseguró que "la forma como otro senador que se desvivio por lograr la libertad de Santrich y que no descansó hasta cuando lo vio seguro, protegido por el régimen de Maduro, explica porque hablan así, ellos están imbuidos por el manifiesto comunista, aman la violencia como partera de la historia"



De inmediato el senador Iván Cepeda, reaccionó y lanzó duras críticas al congresista del Centro Democrático. Aseguro que Gaviría es "ruin" y " embustero".



"A mí siempre me ha llamado la atención la catadura moral del Senador José Obdulio Gaviria. Es un hombre esencialmente ruin, que no se atreve ni siquiera a llamar a una persona por su nombre sino que utiliza una calumnia, pero además de ruin es un embustero porque si tuviera elementos para sostener una calumnia como la que ha lanzado aquí, estoy seguro que hubiera procedido ante la justicia y no lo ha hecho, no lo ha hecho porque es una falsedad", indicó el Senador Cepeda.



Cabe señalar que en medio de un intenso debate, la plenaria del Senado aprobó los ascensos de seis oficiales, entre los que está el actual Comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro.