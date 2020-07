Expresidente Uribe habla nuevamente de propuesta de una Corte única

Durante una sesión virtual del Congreso el expresidente Uribe puso sobre la mesa nuevamente la idea del Centro Democrático de crear una Corte única en el país.





" Ojalá se pensara en estos momentos en propuestas como la que hizo hace 5 años Paloma Valencia. Una Corte unica de orientación, de unificación de jurisprudencia, no de instancia, a la cual se llegue a edad mayor, periodos largos, si se quiere vitalicios; se llegue por méritos en la judicatura, en la academia; sin puerta giratoria entre las Cortes, el ejercicio posterior del derecho o la aspiración política" indicó Uribe.



El expresidente Uribe también habló en las redes sociales, concretamente en Twitter, respondiendo a un periodista, que: "No creo que el Gbno incluya la propuesta, no creo que tengamos los votos para sacar la idea adelante, hace 5 años la Sen Paloma presentó el proyecto y no tuvo éxito".



Uribe se pronunció nuevamente sobre esta propuesta, en medio del debate que se dio en la plenaria del Senado por la renuncia del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal.