Supersalud reveló que se hay mas de 30 mil quejas por atención de COVID-19

Durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, aseguró que durante la pandemia esa entidad ha recibido 870. 402 comunicaciones de ciudadanos, de las cuales 542.000 corresponden a llamadas en las que se solicita información y 328.848 son PQR.





"En épocas de pandemia 870. 402 personas se han contactado con la Superintendencia. De estas, 542.000 llaman a pedir información, pero tenemos realmente 328.848 PQR, qué destaco de estas, hay 107.903 que nos preocupan mucho, que son las de los pacientes adultos mayores, de estas tenemos 34.834 que son de pacientes de alto costo y otras 34.600 de pacientes con covid-19", añadió.

Durante el debate el Senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, preguntó quién o qué entidad es la responsable de que se esté registrando demoras en la realización de las pruebas de covid-19.

Ante esto, el Superintendente explicó que la responsabilidad no sería sólo de las EPS, sino que obedecería a varios factores.

"Yo, digamos, que no culparía tampoco a las EPS porque encontramos también demoras en la toma, pero no solamente porque las EPS no lo autorizará, sino porque la IPS o en algunas regiones del país, se dificultaba la toma. Segundo, algunas pruebas mal diligenciadas, que no tiene nada que ver la EPS, por la IPS o los que la diligencian o utilizaban marcadores que se les borraba. Entonces llega la prueba al laboratorio y el laboratorio la podía procesar, pero no identificaba el usuario de esa prueba. También identificamos problemas en el transporte, en algunas ciudades dos otres días de demoras en el envió de la prueba porque no había como sacarlas de esas regiones...", indicó el superintendente de salud.

Señaló, además, que el número de pruebas está superando la capacidad de procesamiento de las mismas.



"Nosotros hace unos meses no hacíamos ninguna prueba, hoy estamos procesando cerca de 30 mil diarias y pasamos de tener un laboratorio del Instituto Nacional de Salud a tener más de 90 laboratorios, todos procesando pruebas. Qué identificamos, que algunos laboratorios iban a tener inconvenientes con insumos", puntualizó.

Aristizabal manifestó que las quejas durante la atención de la emergencia están relacionadas con la demora en la realización de las pruebas o la falta de asignación de una cita con un especialista. Aseguro, también, que hay medidas cautelares contra 15 EPS.

"De esas 15 EPS ya tenemos en apertura de investigación a 5 EPS que no cerraron oportunamente y no atendieron el requerimiento de la Superintendencia. Entonces ya abrimos investigación contra los representantes legales".