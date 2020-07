Halo Infinite, Forza Motorsport y Fable, las apuestas de Xbox Series X

Xbox respondió a los anuncios de PlayStation 5 con varios títulos interesantes para considerar en el futuro. Sin duda, el más importante de ellos fue 'Halo Infinite', que nos muestra el regreso de Master Chief con un combate frenético, vehículos imponentes, y diferentes armas para los jugadores.

Del género shooter, saltamos al automovilismo con una nueva entrega del popular Forza Motorsport, un título exclusivo que ha ganado millones de fanáticos en el mundo por su realismo y variedad de modos de conducción.

Otro de los exclusivos que sorprendió fue el regreso de 'Fable', que espera adentrar al jugador en una atmósfera llena de magia y fantasía Recordemos que en las generaciones pasadas (Xbox original y Xbox 360) esta saga brilló por lo alto, con una historia muy completa y, donde las decisiones eran fundamentales para avanzar.

Sumado a los ya mencionados, estos fueron otros títulos anunciados:

>State of Decay 3

>Everwild

>Tell Me Why

>Ori and the Will of Wisps(nueva versión)

>The Outer Worlds: Peril on Gorgon

>Grounded

>Avowed

>As Dusk Falls Psychonauts 2

>Destiny 2: Beyond Light

>S.T.A.L.K.E.R. 2

>Warhammer 40.000 Darktide

>Tetris Effect Connected

>The Gunk

>The Medium

>Phantasy Star online 2: New Genesis

>CrossfireX