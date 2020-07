Casi 4.000 millones de personas usan ya redes sociales

Hoy en día parece que todo el mundo está presente en las redes sociales, ya sea subiendo vídeos a TikTok, interactuando con las fotos y las Historias de Instagram o escribiendo comentarios en Twitter. No obstante, según el último informe Digital 2020, elaborado por Hootsuite y We Are Social, más de la mitad de la población mundial ya usa las redes sociales.

Según los datos del informe, casi 4.000 millones de personas usan ya las redes sociales, lo que corresponde al 51 por ciento de la población mundial. Teniendo en cuenta esto, y que la mayoría de las compañías de redes sociales restringen el acceso a personas menores de 13 años, se puede afirmar que casi dos tercios (65%) del total de la población mundial que es apta para acceder a las redes sociales, está presente en estas plataformas.

Desde que comenzó el confinamiento en todo el mundo debido a la COVID-19, el uso de las redes sociales y de la mensajería instantánea "se ha disparado", e incluso "la publicidad digital se ha tenido que adaptar al momento y ser más ágil", explica el CEO de Hootsuite, Tom Keiser.

El número de usuarios de redes sociales de todo el mundo ha aumentado en más de un 10 por ciento en los últimos doce meses, con una media de más de un millón de personas que han empezado a usar estas plataformas por primera vez todos los días desde el mismo periodo del año pasado.

Las redes sociales cuentan con más de 376 millones de usuarios nuevos desde julio de 2019, lo que se traduce en que hay doce nuevos usuarios cada segundo. Esto indica que el número de usuarios está creciendo mucho más rápido hoy que a principios de 2020.

"Las redes sociales han sido una parte fundamental de la forma en que nos comunicamos unos con otros durante mucho tiempo, pero esta evolución muestra la influencia que tiene en muchos aspectos de nuestras vidas ahora y tendrá en el futuro" señala el director ejecutivo mundial de We Are Social, Nathan McDonald.

En términos de éxito de las plataformas, destacan Instagram y LinkedIn. Las marcas pueden ahora llegar a las 1.080 millones de personas que usan los anuncios en Instagram. La plataforma agregó 111 millones de nuevos usuarios, más de un millón al día, a su alcance publicitario en los tres últimos meses.

Mientras tanto, LinkedIn cuenta ahora 700 millones de usuarios registrados, y la base de usuarios globales de la plataforma creció en más de 25 millones en los últimos tres meses, lo que equivale a un crecimiento intertrimestral de casi el 4 por ciento.