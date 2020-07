El revolcón que propone el estatuto de seguridad vial llevado al Congreso

El senador del partido de la U, Roy Barreras, radicó una iniciativa que tiene como propósito disminuir la violencia vial en el país. Dentro de los puntos clave del proyecto, está la idea de generar un estricto cumplimiento de los requisitos para acceder a una licencia de conducción, normas de seguridad específicas para los vehículos y, además, la definición de los límites de velocidad.





"La disminución en un 5% de la velocidad en una vía, puede disminuir hasta en un 30 o 40% el riesgo de morir de la persona. Somos capaces de evitar que la gente muera, si tenemos normas seguras respecto a la velocidad (...) vamos a impedir que en las ciudades colombianas el rango de velocidad máxima supere los 50km/h", indicó Barreras.

La iniciativa contempla sanciones para quienes conduzcan con licencias falsas o sin licencia. También, para quienes manejen en estado de embriaguez.

"Tendrán penas reales de prisión entre 6 meses y tres años. Me anticipo, todas son excarcelables, esto no empeora el hacinamiento carcelario, pero genera por supuesto un reproche penal, moral y una inhabilidades para aquel que conduzca borracho...".

El texto que fue radicado este martes, señala que para que a un ciudadano le sea entregada una licencia licencia de conducción, este deberá realizar un examen en las secretarías de tránsito.

"Si no pasa el examen, no puede conducir. Por supuesto, eso implica adecuar las secretarías de tránsito de las principales ciudades con pistas de prueba, que hoy no existen, para que la persona pueda aprender a manejar la motocicleta"

Además otorgaría un plazo de 3 años a los fabricantes o importadores de carros y motocicletas para que los adecuen a las normas de protección internacionales.

"Que son la protección lateral, la protección frontal. Los frenos ABS, las bolsas de protección, las luces de encendido inmediato, automático, para las motocicletas. Una serie de normas que permiten que los vehículos sean más seguros", añadió.