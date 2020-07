Elección de Director Administrativo de Cámara no se habría cumplido

En medio de la negativa de algunos representantes tras la decisión del Partido de La U de elegir al exalcalde de Giron, John Abiud Ramírez, como nuevo Director Administrativo de la Cámara de Representantes, el abogado Ernesto Espinosa pidió a la corporación suspender su elección y revisar si se cumplió el proceso para elegir la persona idónea para el cargo.

El ex Magistrado Auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura explicó que "lo que hacen es una convocatoria, llevan las hojas de vida y elijen. No hay entrevistas y no se da lo que se conoce como mérito".

Espinosa señaló que el llamado de atención es jurídico ya que "los consejos municipales hacen una convocatoria, contratan una universidad y hacen una prueba para el secretario de un Consejo. Y si eso es así en un Consejo, uno esperaría que así fuese en otra corporación como la Cámara".

El abogado concluyó que, la cercanía de la fecha de inicio de sesiones no es excusa para violar la constitución y agregó que se puede delegar un encargado para la posición directiva mientras se adelanta el procedimiento de manera correcta.