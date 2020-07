Instalación y elección de nuevo presidente de Congreso será virtual

El presidente del Senado, Lidio García, confirmó que la sesión de instalación de la nueva legislatura será virtual. También definió que la elección de la nueva Mesa Directiva se llevará a cabo a través de ese medio.





"Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual. Para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que esa elección, sea una elección transparente y sin ningún tipo de problemas", indicó Lidio García.



El 20 de julio se eligen las mesas directivas de Senado y Cámara, los presidentes de comisiones y directores administrativos de la corporación. La decisión de realizar la sesión virtual no había sido anunciada, explicaron fuentes del Congreso, debido a que no se había definido claramente el mecanismo que garantizara el secreto del votos mediante plataformas.



En la sesión, si no cambian los acuerdos de los partidos, se elegiría a Arturo Char como presidente del Senado y a Germán Blanco en la Cámara de Representantes.



Frente a la realización de la sesión de manera virtual, senadores como Gustavo Petro y Katherine Miranda, anunciaron que acudirán al recinto.