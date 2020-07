"Hay equipos chicos que superan a los grandes en infraestructura": Méndez

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, respondió a las declaraciones hechas por el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, donde habló de la existencia de "equipos de garaje" que viven de los grandes, y se refirió también a la propuesta de crear una nueva Liga, sin incluir al cuadro 'Cardenal'.

"Eso que han dicho de que va a haber una nueva Liga no puede ser posible, porque estarían violando todas las normatividades y los estatutos que rigen nuestro fútbol colombiano", manifestó Méndez en diálogo con Habla Deportes de Caracol Radio Barranquilla.

"Esto no es de poner piedras en el zapato, haciendo cumplir la normatividad que tenemos, el fútbol volverá. Usted no puede vulnerar muchos artículos para pasar por encima y correr muchos riesgos ante Conmebol y FIFA, y la misma FCF", añadió.

"Santa Fe siempre ha tratado de ser coherente en sus decisiones y respetuoso de toda normatividad", agregó.

Mientras que comentó sobre las declaraciones de Gustavo Serpa: "Escuché al doctor Serpa, muy detenidamente, él en desconocimiento de muchas normas da opiniones. Hay una parte de la dirigencia que lo acompaña a él, que es joven, pero eso no significa que sea desconocedora de las normas y ahí se equivoca".

"Yo también puedo discutir cuando él ha manifestado que se reunieron y fue una charla de amigos, pero es que esas charla de amigos no se publican ni se llevan al pueblo, y sobretodo llevando mensajes desagradables para alguna afición de algunos equipos. Yo creo que ahí nacen los errores, estos se cometen y uno tiene que reconocerlos, no echarle la culpa a los demás", agregó.

Al respecto concluyó: "Que hayan equipos de garaje, no sé por qué se dicen. He conocido la sede del Huila, de Patriotas, de Orsomarso, de Tuluá, son sedes muy superiores a muchos de los equipos que tenemos afición grande, si nos dividimos como equipos con afición y sin afición, no grandes y chicos, porque hay muchos chicos que hoy superan a los grandes en toda su infraestructura".

Méndez concluyó que no tiene ningún candidato para proponer a la presidencia de la Dimayor: "No tengo candidatos, ruego porque lleguen 10 o 12 candidatos y sepamos escoger bien".