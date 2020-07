Katherin Porto contó entre lágrimas que un allegado murió por coronavirus

Katherine Porto compartió un conmovedor mensaje a través de Instagram con el que quiso contarles a sus seguidores sobre la muerte de un allegado a causa de coronavirus.

La actriz dijo que ella tampoco creía mucho en el virus, pues no había conocido a nadie que hubiera muerto por tenerlo.

Por eso, tras vivirlo, quiso compartir la historia y así crear conciencia sobre el coronavirus.

"Tomemos la cuarentena bien en serio. Yo era las que decía, esa enfermedad rarísima porque no me entero que nadie cercano se muera. Me acaban de decir que mi contador se murió, y era un hombre súper sano, joven. Lo agarró este COVID y se lo llevó", manifestó la actriz.

Entre lágrimas, les pidió a sus seguidores que "se encierren" si es necesario y les recordó que es importante cumplir todas las medidas de bioseguridad.

“Esto es una realidad, y se está llevando a todo el mundo”, dijo con voz entrecortada.