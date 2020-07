Karol G: sus papás supieron que tiene coronavirus por las noticias

El fin de semana, se conoció que la cantante Karol G contrajo coronavirus y que se encontraba en recuperación.

Ante la noticia, la cantante manifestó en redes sociales que no sabe cómo se filtró la información, pues pretendía mantenerlo en secreto al encontrarse lejos de sus papás.

"Hace casi tres semanas me dijeron que tengo COVID-19. No lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de mí y no quería preocupar a nadie", dijo la artista en un en vivo en Instagram.

Pese a que no quiso que sus papás se enteraran para no preocuparlos, la agencia EFE confirmó la información.

"No sé cómo se filtró... no sé si fue la persona que nos hizo la prueba", comentó Karol G.

La artista dijo además que "mis papás entraron en caos. No sabían. Tuve el virus, fue difícil y doloroso y estoy saliendo de él", explicó.

La paisa también comentó que se volvió a hacer otra prueba y está a la espera de los resultados.