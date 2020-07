El libro de la sobrina de Trump que revela secretos del presidente

Se supone que los secretos familiares son los que tienen garantía de que nunca se conocerán. En ocasiones y por variadas circunstancias uno de los integrantes rompe ese pacto imaginario y revela detalles que solo en la intimidad de las familias se saben.

Mary Trump es una prestigiosa psicóloga en Estados Unidos, sobrina del presidente Donald Trump y autora del libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man que en inglés acaba de salir al mercado de la unión americana.

La editorial Urano anuncia que en agosto próximo la versión de esta obra en español saldrá al mercado hispano bajo el titulo Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. La obra llega precedida de un proceso judicial que pretendía detener su publicación.

Mary Trump firma estas memorias en las que expone la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, el tejido social y la seguridad económica.

Siempre demasiado y nunca suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo describe los traumas, las relaciones destructivas y cómo la trágica combinación de abandono y abusos forjaron al hombre que hoy ocupa el Despacho Oval. Además, explica sin tapujos la extraña y nociva relación entre su abuelo Fred Trump y sus dos hijos mayores, Fred Jr y Donald.

