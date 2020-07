Fuego amigo, el accidente que dejó por fuera a Ferrari del GP de Estiria

Son días difíciles para Ferrari tras el inicio del mundial de Formula 1, el equipo italiano no puntuará en el Gran Premio de Estiria luego de que sus dos coches se chocaron en la vuelta de formación previo al inicio de la carrera.

Si de por si la clasificación no había sido buena pues Sebastian Vettel arrancó desde el décimo puesto y Charles Leclerc onceavo. El 'apocalipsis' para la escudería italiana llegó al momento del arranque cuando Leclerc se enllantó con su compañero de equipo y arrastro con su llanta delantera izquierda y rompió el alerón.

Aunque los autos fueron llevados a pits para de esa manera intentar participar en la segunda carrera del año, los daños eran bastante graves y el equipo de mecánicos de Ferrari decidieron retirar los autos.

Tras el incidente el joven piloto francés se pronunció a través de su cuenta de Twitter "Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento, pero lo siento no es suficiente. Seb no tiene fallas hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello."

La próxima carrera de Formula 1 será el 19 de julo en el Gran Premio de Hungría.