Mara Cinfuentes contó que es pansexual y habló sobre su transformación

La modelo transgénero Mara Cifuentes usó su cuenta de Instagram para responder a las preguntas de sus seguidores sobre su sexualidad y su transformación.

Cifuentes dijo que se define a sí misma como pansexual, lo que significa que siente atraída por las personas más allá de su género o identidad.



Un usuario le preguntó si tendría una relación con alguien diferente a un hombre heterosexual y la modelo contestó que está redescubriendo su sexualidad y se considera pansexual. "Me enamoro de la persona, de su esencia, personalidad, quién es, para dónde va", dijo.

Este término se refiere a sentir atracción por alguien sin fijarse en su físico, en su identidad de género o en su orientación sexual. Esto significa que los pansexuales pueden sentir atracción por una persona transgénero o no binaria.

Celebridades como Bella Thorne, Miley Cyrus y Cara Delevingne ya han dicho que se consideran pansexuales.

En la misma sesión de preguntas, Cifuentes dijo que el cambio de sexo "es una experiencia física y espiritual desde que se nace hasta que se muere".

"Yo me di cuenta de que era mujer desde que tengo memoria. No es que quieras ser mujer, es que ya te sientes mujer. No soy homosexual y mi Dios no juzga homosexuales. Soy transgénero. Dios me ama y no me juzga por mi género", resaltó.