Adrián Arregui se marcha del Medellín para regresar a Argentina

Adrián Arregui anunció su salida del Deportivo Independiente Medellín a través de una rueda de prensa virtual. El volante argentino recibió una licencia no remunerada por parte del 'Poderoso' para estar seis meses en su país en compañía de su familia.

El mes pasado se produjo la muerte del papá de Arregui, situación que puso a pesar al jugador de 27 años sobre su futuro. “Emocionalmente no me encuentro bien, me toca tomar una decisión difícil y es retornar a Argentina para estar cercar de mi familia”, comentó.

Al respecto, añadió: “Agradezco intensamente al club por entenderme, por comprender mi situación; no fue fácil llegar hasta acá, confiaron siempre en mi y hoy debo tomar esta dura decisión”.

Juan Bernardo Valencia, gerente deportivo del equipo, aprovechó el mismo espacio para recalcar que Arregui seguirá siendo jugador del cuadro antioqueño y explicó que buscarán un equipo donde pueda entrenarse durante los próximos seis meses.

"Estamos en la búsqueda de un club en su país para que entrene y no pierda la parte física, desde el club lo apoyamos y le haremos seguimiento a su situación”, comentó.