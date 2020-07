Corte no reabrirá proceso contra Petro por manejo de basuras en Bogotá

La Corte Suprema de Justicia no abrirá investigación contra Gustavo Petro por el funcionamiento del nuevo modelo de recolección de basuras, cuando fue alcalde de Bogotá.

En 2014 la fiscalía archivo el proceso en contra del ahora senador por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y concierto para delinquir con ocasión a la implementación de ese nuevo modelo de aseo en la capital del país.

Isnardo Gómez, el demandante, solicitó el desarchivo de esa investigación pues para él si habían pruebas que determinaran los delitos por los cuales había sido investigado el exalcalde y que habían nuevos elementos.

Sin embargo, en la decisión la Sala Especial de Instrucción de la corte le dice que la petición no se funda en nuevos elementos probatorios y que está basada en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca "el cual, como arriba pudo indicarse, no constituye nueva prueba, en la medida que una providencia judicial solo es prueba de sí misma y de su sentido, m-as no puede aceptarse como evidencia de los hechos en ella analizados".

Dijo que la interpretación del Tribunal de Cundinamarca "carece de relevancia suficiente para reactivar el ejercicio de la acción penal" en el proceso contra Petro. Por eso señaló que se "abstendrá de reabrir investigación previa adelantada en contra del senador".