Epa Colombia, obligada a disculparse por comentarios racistas

En junio, Daneidy Barrera publicó un video en el que se burlaba de la comunidad afrodescendiente al pintarse la cara de color negro, lanzar comentarios con los que sexualizó a los hombres y hacer mímica de una rutina humorística del Soldado Micolta y el Teniente Rincón (Roberto Lozano y Alexander Rincón están detrás de estos personajes).

"Hola amiga, me veo súper regia. Mírenme, si yo fuera negrita, sería una negra macabra", dijo Epa Colombia, entre risas, al inicio de su video publicado en Instagram.

El contenido, catalogado como ofensivo por usuarios de las redes sociales, desapareció pronto.

Las hermanas Lena, Johana y Rita Acosta Romero, integrantes de la Organización Visión Compartida que lucha contra el racismo, presentaron una tutela contra Epa Colombia, por ridiculizar “la apariencia, gesticulación y expresión corporal” de la comunidad afrodescendiente.

“Actos de este tipo perpetúan conductas de discriminación, generan afectación psicológica y emocional, llevan a reproducir comportamientos que atentan contra el respeto y quebrantan la convivencia plural, la diversidad étnica y cultural, la igualdad, justicia y paz”, señalaron las hermanas en la tutela.

Ana María Sosa, jueza municipal 36 de Competencia Múltiple de Bogotá, le ordenó a Epa Colombia que la presentación de excusas debe realizarse en sus redes sociales.

"Pido mis disculpas a las personas que se sintieron mal, jamás he querido pasar por encima de ustedes (..) Yo no puedo señalar ni juzgar, ni pintarme la cara, porque es un delito y porque sé que me falta mucho de dignidad humana", manifestó Barrera a través de sus historias de Instagram.

"Tal vez a mí me ha faltado asesorarme. No sabía que esto era un delito y nunca he querido burlarme de nadie. Quiero hacer una campaña muy linda con todas las personas afroamericanas, que yo la lidere y que sea con mis recursos. Les pido mil disculpas", continuó.