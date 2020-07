Iglesia desautoriza a arzobispo de Cali por declaración contra el Gobierno

Las declaraciones del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien acusaba al Gobierno actual de querer desmontar los acuerdos de Paz con las Farc y el ELN, fueron rechazadas por la Nunciatura Apostólica Colombia, desde donde señalaron que dicha versión no responde a la postura de la Iglesia Católica.





"Con respecto a las recientes declaraciones atribuidas al arzobispo de Cali, relacionadas con un presunta 'venganza genocida', del Gobierno del presidente Iván Duque contra los procesos de Paz que adelantó el anterior Gobierno, se precia aclarar que dicha calificación de la gestión gubernamental no corresponde con la visión de la Santa Sede", expresaron.

Monseñor había declarado puntualmente que "el Gobierno tiene una venganza genocida con el proceso del ELN y Farc", frente a lo cual la Nunciatura recriminó que el término 'genocida' tiene un significado que no permite ser usado a la ligera en las discusiones públicas sobre las políticas concretas del Gobierno.

Sin embargo, es de rescatar, que los señalamientos del arzobispo de dieron en el marco de la quinta asamblea virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, donde Monsalve hablaba de las dificultades en los diálogos con la guerrilla del ELN.