La Chilindrina contó la verdadera razón por la cual se acabó el Chavo del 8

María Antonieta de las Nieves, más conocida internacionalmente por su papel de ‘La Chilindrina’, en el exitoso programa de entretenimiento ‘El Chavo del Ocho’, recientemente contó el verdadero motivo por el cual se le dio fin a la producción del programa.

El capítulo final fue emitido en México el día primero de enero del 1980. Tras la presentación oficial de dicho capítulo muchos de los seguidores han rumorado que el elenco se separó por una presunta pelea de carácter económico.

Sin embargo, ‘La Chilindrina’ desmintió dicha versión, negando de esa manera los rumores sobre una posible enemistad entre los protagonistas del programa de entretenimiento.

De las Nieves aseguró que jamás existieron problemas financieros entre el productor del programa Roberto Gómez Bolaños y demás actores como lo son Rubén Aguirre (el profesor Jirafales), Angelines Fernández (la Bruja del 71), Èdgar Vivar (el Señor Barriga), Ramón Valdés (Don Ramón) y Florinda Meza (Doña Florinda).

La ‘Chilindrina’ afirmó que todo ocurrió porque Gómez Bolaños (El Chavo) empezó a sentir que se veía “muy viejo” para interpretar a un niño de 8 años de edad.

“Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer ‘El chavo’, y me dolió mucho”, agregó.