“Nunca antes se necesitó tanto del buen periodismo”: Felipe Cabrales

En el programa ‘Entre Egresados’, de la Universidad del Norte, Karen Chamíe Zalamea, directora de la Oficina del Egresado, entrevistó al Gerente General de Caracol Radio, Felipe Cabrales, sobre el liderazgo en los medios de comunicación antes y durante la pandemia.

La conversación empezó recordando la trayectoria de Cabrales, desde que este era estudiante de la Universidad del Norte y tenía clara su pasión por los medios.

“Estoy oyendo radio desde que tenía 10 años, consumiendo todo tipo de medios. Era mi gran pasión y lo quise estudiar. Pensé que quería escribir, luego la televisión y luego la vena comercial de los medios. He recorrido todos los frentes”, expresó Cabrales, quien logró compaginar todas estas pasiones en la administración de medios.

Para lograr esto, el Gerente General de Caracol Radio dijo que la formación integral en un comunicador es vital para acceder a cualquier posición en los medios, junto con la vocación y la pasión que se tenga para hacer las cosas.

“La capacidad de combinar la teoría con la experimentación ha sido una constante en mi vida y tuve una oportunidad maravillosa de participar en segundo semestre en un programa llamado ‘Enfoque’. Lo que más recuerdo es poder tomar esos temas del salón y ponerlos en práctica en diferentes escenarios”, contó Cabrales.

En febrero de este año, Cabrales asumió la Gerencia General de Caracol Radio y del Grupo Prisa en Colombia, un mes antes de que se detectara el coronavirus en en el país.

“Para nadie es un secreto que antes de la pandemia los medios veníamos afrontando unos grandes retos, marcados por la transformación de la tecnología y del consumidor. Teníamos retos a nivel de contenidos y de continuar ese liderazgo histórico tanto en la radio hablada como musical”, agregó Cabrales.

Ante la pandemia, Caracol Radio tuvo que a adaptarse rápidamente y reforzar distintos aspectos en la forma de trabajar para responder ante las audiencias de forma adecuada.

“Esta situación nos deja una gran paradoja: nunca antes el país y el mundo necesitaron tanto del buen periodismo. Pero a la vez, nunca fue tan difícil monetizar nuestras audiencias, porque el sector ha estado deprimido”, comentó.

Como parte de los retos que enfrenta Caracol Radio y que incluyen la innovación, la compañía pensó primero en la gente, en los oyentes y en la comunidad de anunciantes.

“Dijimos: esta pandemia puede durar lo que dure, puede pasar lo que vaya a pasar, lo único que no puede pasar es que en Caracol no pase nada. Es decir, no ser capaces de aprovechar la oportunidad de la crisis de renovarnos”, señaló el Gerente General.

Fue así como se inició un proceso de consolidar las audiencias y de realizar diversos ajustes, entre ellos: la nueva programación de La W, que comienza el próximo 6 de julio; la fusión de Oxígeno y de Los 40; y el lanzamiento de Bésame en Bogotá, el primero de agosto.

“Nosotros no nos quedamos quietos, vemos en la pandemia una oportunidad de consolidarnos y ofrecer a nuestros oyentes la mejor programación. Estamos trabajando en ofrecer alternativas de contenidos que sean de valor para los colombianos”, manifestó Cabrales.

Por otra parte, en la entrevista se destacó que los medios digitales y los dispositivos como los celulares se han convertido en la radio moderna de muchos.

“Los ‘streaming’ de audios están disparados. Hay más formas de conectar con la gente y eso ha sido fantástico. Hemos trabajado en llegar a la gente a través de estos dispositivos de forma sencilla. Próximamente estaremos lanzando unos ‘players’ nuevos, tanto como para Caracol Radio como para La W y las musicales”, contó Cabrales.

En medio de la pandemia, el equipo de Caracol Radio ha tenido que adaptarse al trabajo desde casa, lo cual implicó un gran reto.

“Las circunstancias de la pandemia nos obligaron a que la mayor cantidad de gente pudiera trabajar desde sus hogares para garantizar su salud. Emprendimos un plan para que la gente pudiera emitir radio desde sus hogares. Hoy tenemos más de 100 personas que transmiten nuestros principales programas de radio desde sus casas”, señaló Cabrales.

Liderazgo, clave en medio de la pandemia

Cabrales cuenta que la motivación, innovación, comunicación y oportunidad son los cuatro pilares claves en medio de la situación que vive el país actualmente.

“Es muy fácil perder la motivación al estar tres meses en una casa y es fundamental tener esa motivación permanente. Así mismo, siempre buscamos alternativas para ofrecer soluciones innovadoras a los problemas que se presentan ahora. La comunicación es lo que nos une con la gente que uno no ve ahora, cuando estamos en más de 23 ciudades y en más de 100 hogares. Por último, esto es una oportunidad, no una crisis, de que cada uno como profesional pueda crecer y aprender de todo esto”, dijo Cabrales.

Sobre su experiencia ante las diferentes crisis a las que se enfrenta un líder, Cabrales expresó que esta ha sido la crisis más difícil que ha tenido que afrontar en toda su carrera.

“Sospecho que para la mayoría de profesionales no había habido algo así, por la dificultad para visualizar un futuro próximo. No podemos saber qué va a pasar el próximo mes y uno en los negocios está acostumbrado a visualizar qué va a pasar”, sentenció.

Ante estas dificultades, Cabrales dice que ha servido “la tranquilidad de entender que las cosas se deben enfrentar con optimismo, lo cual nace de la confianza que uno tiene con el equipo con el que trabaja”.

Así mismo, comentó que se debe “entender que siempre hay una oportunidad en medio del dolor y las dificultades. Esos dos principios nos han guiado y han sido fundamentales para navegar estos tiempos complejos”.

Cabrales contó que las estructuras rígidas, no solo en la pandemia, sino en el mundo empresarial son imposibles. “Hoy hay que pensar en un mundo fluido, en la capacidad de asumir un rol, pero mañana otro”.

“Desde que empezó la pandemia todas las semanas nos preguntamos si hay una mejor forma de hacer las cosas, una mejor forma de disponer del equipo. Creo que eso debe tener una compañía moderna y más en la situación actual”, afirmó.

Sobre cómo el sector de medios puede sobreponerse en medio de la crisis actual, Cabrales cree que “la mayor ganancia es la necesidad que tiene la gente de la buena información. Las personas necesitan información de calidad para tomar decisiones importantes en sus vidas. También del buen entretenimiento, la gente necesita reír y pensar en otras cosas, esa es otra responsabilidad”.